Nemanja Bjelica, 12e joueur à réussir le doublé NBA/Euroleague

En attendant de savoir s’il participera ou non à l’Euro 2022 avec la Serbie, Nemanja Bjelica savoure pour le moment sa première bague NBA. Un sacre, décroché avec les Warriors (2.9 points, 2.1 rebonds et 1.1 passe de moyenne en playoffs), qui lui permet de devenir le 12e basketteur de l’histoire à réussir le doublé NBA/Euroleague.

Dans cette liste, on retrouve Manu Ginobili, Bob McAdoo, Toni Kukoc et le Français Rodrigue Beaubois, mais également Bill Bradley, Larry Wright, Zan Tabak, Rasho Nesterovic ou Josh Powell, alors que Jim Brewer et Elijah Bryant sont les seuls à avoir réussi ce doublé lors de deux saisons de suite.

Notons aussi que Nemanja Bjelica, quatrième joueur serbe à glaner une bague outre-Atlantique (après Darko Milicic, Peja Stojakovic et Ognjen Kuzmic) est le premier MVP de l’Euroligue à remporter également un titre NBA. Une prouesse que pourrait d’ailleurs réaliser Luka Doncic, s’il venait à triompher un jour aux États-Unis…

Une fois la parade de lundi terminée dans les rues de San Francisco, nul doute que l’intérieur de 34 ans célébrera donc dignement son titre de champion à Belgrade… d’autant que Klay Thompson a annoncé qu’il s’y rendrait aussi, histoire de faire la fête avec son coéquipier.