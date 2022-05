Joel Embiid annoncé forfait pour le Game 3 face au Heat… pour l’instant

Joel Embiid sera-t-il de retour pour le Game 3 face au Heat, la nuit prochaine ? Pour l’instant, le pivot est toujours annoncé forfait par sa franchise, suite à sa fracture de l’os frontal face aux Raptors.

Néanmoins, la situation pourrait évoluer dans la journée car Kyle Neubeck, de PhillyVoice.com, explique que c’est sans doute avant tout lié à la commotion cérébrale qui a suivi le choc. La NBA a en effet un protocole strict à suivre dans ce genre de cas, et Joel Embiid doit obtenir tous les feux verts médicaux avant d’être déclaré apte.

S’il les obtient dans la journée, il faudra alors voir s’il peut jouer avec sa fracture de l’os orbital, peut-être avec un masque de protection, alors qu’il joue déjà avec une déchirure d’un ligament du pouce…

À noter par ailleurs que six joueurs du Heat sont eux annoncés « incertains » pour ce Game 3 : Kyle Lowry (ischio-jambiers), Tyler Herro (cheville), Caleb Martin (cheville), Max Strus (ischio-jambiers), P.J. Tucker (mollet) et Gabe Vincent (genou). Le meneur n’a plus joué depuis le Game 3 de la série face aux Hawks et le Heat se montre extrêmement prudent avec lui, d’autant qu’il vient de fêter ses 36 ans et que l’équipe mène 2-0 dans la série.