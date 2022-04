Télévison | Carton d’audience pour la série entre les Celtics et les Nets

Le rebond des audiences TV se confirme pour la NBA. Le « sweep » de Brooklyn par Boston a ainsi particulièrement attiré les téléspectateurs américains, avec plusieurs records d’audience sur les dernières années.

Les quatre matchs de la série sont ainsi dans le Top 8 des audiences sur ce premier tour des playoffs.

Surtout, le Game 3 a attiré 4,62 millions de téléspectateurs en moyenne sur ESPN, avec une pointe à 5,88 millions et 2,5% de parts de marché. C’est la plus grosse audience de la chaîne (câblée et payante) depuis 12 ans, et le Game 6 entre les Lakers et le Thunder, des playoffs 2010, avec 4,83 millions de téléspectateurs à l’époque.

Les audiences sur ABC de la série ont également été très bonnes, avec 6,90 millions de téléspectateurs pour le Game 1, alors que la série entre les Warriors et les Nuggets a également fait de très bons scores, similaires à ceux enregistrés par la franchise de la Baie pour son premier tour en 2019, pour sa dernière participation en playoffs.

Sur la première semaine, les playoffs réunissent ainsi 3,3 millions de téléspectateurs sur TNT, soit une hausse de 18% par rapport à l’an passé, et 552 000 sur NBA TV, une hausse de 38%. Ça en fait les meilleurs démarrages sur ces plateformes depuis quatre et huit ans, respectivement.

Chaque soir, les matchs NBA sont d’ailleurs les programmes les plus regardés à la télévision chez les 18-49 ans.