Les larmes de Patrick Beverley

Un jet de maillot dans le public après être monté sur la table de marque, puis une « parade » de joie sur le parquet. De tous les protagonistes, Patrick Beverley a été le plus démonstratif à l’issue de cette manche de « play-in » remportée par les Wolves devant les Clippers.

Réaction logique pour le meneur local qui faisait face à son ancienne formation, et équipe de cœur. Au milieu de la scène de joie, quelques larmes ont d’ailleurs coulé.

« Évidemment, il y a des émotions derrière tout ça, face à une ancienne équipe, je voulais tellement gagner. C’est la cerise sur le gâteau », exprime-t-il après la rencontre. Avant d’ajouter qu’avec cette qualification, une autre case « objectif » venait d’être cochée. « Je vous avais dit qu’on allait faire les playoffs. J’étais le premier à le dire et la plupart d’entre vous m’ont regardé comme si j’étais fou. Je vous l’avais dit, putain », peut-il aujourd’hui jubiler.

« J’ai disputé les playoffs tous les ans depuis que je suis en NBA, et je ne m’attends pas à ce que ça change », avait-il en effet averti lors de sa conférence de presse d’introduction, en septembre dernier.

À côté des émotions, le meneur n’a également pas manqué d’envoyer des mots crus en direction de ses anciens coéquipiers. Esprit de compétition oblige évidemment. Il rapporte leur avoir dit : « ‘Ramenez votre cul chez vous avec un long vol pour Los Angeles.’ C’est quelque chose de lourd pour moi. J’ai tout donné pour cette franchise avant d’être rayé de la carte comme ça (ndlr : en référence à une offre contractuelle jugée insuffisante). Les affronter au ‘play-in’ et leur botter le cul, c’est un sentiment unique. »

« On en voulait plus »

Patrick Beverley, qui vient d’écoper d’une amende de 25 000 dollars pour avoir notamment envoyé un « Tu es nul » à un arbitre avant d’être expulsé lors du dernier match de saison régulière, n’a pas fait que le show en fin de rencontre. Ou en conférence de presse où il a notamment déclenché un live sur les réseaux sociaux en se filmant en compagnie d’Anthony Edwards.

Le meneur a eu un vrai impact sur cette rencontre par son énergie et son intensité permanente. Maladroit dans le jeu (7 points à 2/8 aux tirs, avec un panier primé improbable au buzzer finalement annulé car trop tardif), il pensait avoir provoqué une deuxième faute technique de Marcus Morris sur un placement à l’entre-deux. Les arbitres ont d’abord sifflé une faute technique pour les deux acteurs avant de revenir dessus : seul le meneur des Wolves, qui venait d’enflammer son public, a été sanctionné sur cette séquence.

Le joueur de 33 ans a également brillé en défense, à l’instar de son interception décisive sur Reggie Jackson dans les derniers instants. Il a par ailleurs terminé meilleur rebondeur de la partie avec 11 rebonds.

Une sortie pleine donc pour lui qui salue les prestations de D’Angelo Russell et d’Anthony Edwards à la sortie de Karl-Anthony Towns. Et plus généralement la « volonté » dont a fait preuve son équipe. « On en voulait plus. On se fichait de qui shootait, de ce qu’il en était pour les stats. »

« Son énergie et sa personnalité ont eu un impact sur cette équipe », rappelle son ancien coéquipier, Paul George. « Je savais ce qu’il en était. Ça me manque de le voir faire ça avec nous car c’est contagieux. Quand il est comme ça, il fait vibrer l’équipe et toute la salle. L’énergie de ce genre de joueurs est nécessaire. » Les Wolves n’en doutent plus depuis des mois.