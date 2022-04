Programme du soir | Qui pour défier les Celtics et les Grizzlies ?

Car le vainqueur de la rencontre entre Brooklyn et Cleveland (01h00, beIN Sports 1) défiera Boston au premier tour des playoffs, sans l’avantage du terrain. Le perdant devra lui jouer le vainqueur de la rencontre entre Atlanta et Charlotte afin de pouvoir défier le Heat, toujours sans l’avantage du terrain.

Même problématique entre Wolves et Clippers (03h30, beIN Sports 3), dont le vainqueur défiera Memphis. Le perdant sera opposé au vainqueur du match entre New Orleans et San Antonio, pour défier Phoenix.