Xavier Vaution en invité surprise du prochain clip « Playoffs on NBA Lane »

On ne sait toujours pas s’il faut avoir une Rolex au poignet avant ses 50 ans pour avoir réussi sa vie, mais ce dont est sûr en revanche, c’est que figurer dans un clip promotionnel de la NBA, à l’occasion des 75 ans de la ligue, représente une sacrée consécration !

Pour la sortie de son prochain court métrage « Playoffs on NBA Lane », qui sera diffusé le 30 mars prochain, la NBA a communiqué la liste des « guests » ayant participé au tournage, et on y trouve Xavier Vaution.

On trouve aussi « pêle-mêle » une vingtaine de légendes de la ligue, Stephen Curry, Ja Morant, Joel Embiid en passant par les anciennes stars Charles Barkley, Reggie Miller ou encore Shaquille O’Neal. Et parmi les commentateurs annoncés, aux côtés de Marv Albert ou Ernie Johnson, figure donc Xavier Vaution !

Le clip se déroule au sein de « NBA Lane », ce quartier fictif dévoilé en début de saison. On y verra les fans accompagnés de légendes de la NBA converger vers l’Arena du quartier afin de se préparer aux playoffs, tandis que les enfants du même quartier sont accueillis à leur sortie du « Hoop Bus » par les « diffuseurs NBA d’hier, d’aujourd’hui et du monde entier », dont Xavier Vaution, sur BeIN Sports depuis 2012 après 15 ans sur Canal +.

Comme ça avait été le cas pour le clip « NBA Lane », on devrait en prendre plein les yeux.

« ‘Playoffs on NBA Lane’ permet de rappeler l’énergie et l’excitation qui rendent les playoffs vraiment uniques », a déclaré Kate Jhaveri, directrice marketing de la NBA, dans le communiqué de presse. « Tout au long de cette saison, nos fans du monde entier ont célébré les légendes de la NBA et les moments qui ont façonné cette ligue. Maintenant, nous nous tournons tous vers la prochaine génération de stars qui continuent à la faire avancer en écrivant un autre chapitre de l’histoire des playoffs NBA ».

Un petit teaser en attendant.