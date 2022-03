Programme du soir | Le Heat en danger face aux Nets

Encore une soirée chargée avec le début du Elite 8 en NCAA et quelques belles affiches en NBA. A commencer par cette rencontre entre les Pelicans et les Spurs dans la course au « play-in » à l’Ouest (BeIN Sports 1).

Ensuite, il faudra se brancher sur le League Pass pour l’affiche de la soirée entre le Heat et les Nets.

Pour le Elite 8, c’est sur ESPN Player :

Villanova – Houston (23h00)

Duke – Arkansas (01h50)