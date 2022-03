Le Top 10 de la nuit | Karl-Anthony Towns écrase Jae Crowder

Deandre Ayton débordé, Karl-Anthony Towns filait vers le panier. Jae Crowder est donc venu aider, mais il est tombé sur un train à grande vitesse et le All-Star l’a écrasé. C’est cette action qui prend la première place.

Pour le reste, on peut apprécier le superbe contre de Daniel Theis sur la tentative de dunk de Jordan Clarkson, ou préférer le doublé de Jordan Poole. L’arrière de Golden State marque à 3-points au buzzer des 24 secondes et plus tard réussit un « crossover » sur Kyle Lowry pour ponctuer la superbe victoire des « Baby Warriors ».