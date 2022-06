Programme du soir | Pacers – Blazers et Rockets – Grizzlies à partir de 20h30

À 23h00, on aura plutôt un oeil sur Atlanta – New Orleans ou encore sur New York – Utah, pour le duel entre Evan Fournier et Rudy Gobert, à suivre à partir de 00h30, sur beIN Sports Max 4. À 01h00, Denver reçoit Boston quand Toronto est à Philadelphie à 01h30 et que Golden State accueille San Antonio dans le même temps.

Côté NCAA, gros duel diffusé sur beIN Sports Max 4 entre Duke et Michigan State. Les Spartans vont-ils mettre fin à la carrière universitaire de Coach K ? Rendez-vous à partir de 22h15 pour le savoir…

Le reste du programme de la « March Madness »

23h10 : Wisconsin – Iowa State

00h10 : Texas Tech – Notre Dame

00h45 : Auburn – Miami

01h40 : Purdue – Texas

02h40 : Arizona – TCU

