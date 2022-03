Torrey Craig à la rescousse

Lors de son retour à Phoenix, Torrey Craig n’avait pas voulu s’étaler plus que ça sur ce que serait son rôle dans l’équipe de Monty Williams cette saison, se disant prêt à saisir chaque opportunité pour se montrer. C’est exactement ce qui est en train de se passer.

En l’absence de Cam Johnson et Jae Crowder, l’ailier tourne à environ 30 minutes par match depuis trois matchs. Et après une première sortie à 11 points sur le parquet des Pelicans, il vient d’enchaîner deux matchs à 21 et 14 points, à 100% de réussite au tir (13/13!).

« C’est surtout de l’effort et un peu de timing. Je crois que c’est quelque chose d’important parce qu’on a plusieurs gars dans cette équipe qui peuvent faire ça aussi, comme Mikal Bridges, JaVale McGee et Deandre Ayton, qui peuvent briller sur quelques possessions en plus. Ils sont importants car ça nous donne plus de confiance, donc je vais essayer de continuer à faire ça », a-t-il déclaré.

Avec l’absence supplémentaire de Chris Paul, c’est toute l’équipe qui est amenée à élever son niveau de jeu. Les Suns connaissait ses capacités d’adaptation et sa facilité à faire évoluer son niveau de jeu lorsqu’ils l’ont repris dans leur effectif. Ils ont besoin de plus en plus, donc Torrey Craig apporte plus.

« C’est comme ça que notre équipe fonctionne, avec des gars qui comprennent leur rôle. Ce qu’on a demandé à Torrey, c’est d’être équilibré par rapport à ce qu’on fait. Quand on l’a eu au début, il prenait beaucoup de 3-points. On lui a dit de varier son jeu, de l’équilibrer un peu plus, et je crois que ça l’aide », a glissé son coach Monty Williams.

Un profil qui fait la force des Suns

L’apport de Torrey Craig est précieux à plusieurs titres puisque le joueur est aussi le troisième meilleur rebondeur de son équipe en l’absence de Jae Crowder et il s’est illustré sur ce point avec ses 14 prises à Houston.

Depuis quatre matchs, il tourne ainsi à 14.2 points à 76.7% de réussite, 8 rebonds et + 14 au +/- en jouant 7 minutes de plus que d’habitude. Plutôt pas mal pour un joueur de complément.

Mais pour coach Williams, la force de Torrey Craig sur ces derniers matchs a résidé dans sa capacité à « prendre ce que la défense lui donne ». Et plus les Suns disposeront d’armes comme lui, plus ils seront dangereux.

« Il a été très efficace, et on a besoin que nos joueurs jouent de cette façon. On veut des gars qui soient à l’aise, qui savent qu’ils peuvent scorer et avoir la liberté de le faire de cette façon. Ça va juste faire de nous une équipe encore plus difficile à lire. Et comme ça, quand Chris Paul et les autres vont commencer à revenir, on souhaite que rien ne change. On veut que ces gars jouent de la même façon », a ajouté coach Williams.