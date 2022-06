Stats & Highlights | Enfin une victoire pour Houston et New York, de l’inquiétude pour Cleveland

La victoire de Cleveland n’inspire pas la joie puisque Jarrett Allen s’est fracturé un doigt. Visiblement, c’est sérieux et l’inquiétude règne du côté de l’Ohio.

Pour New York et Houston, c’est enfin un sourire en revanche. Les premiers restaient sur sept revers de suite, ils ont battu les Clippers. Les seconds avaient perdu douze fois d’affilée et ont réussi à faire tomber Memphis.

Houston – Memphis : 123-112

Dominés pendant plus de trente minutes, les Rockets ont trouvé les ressources pour renverser les Grizzlies. Grâce notamment à un joueur : Kevin Porter Jr. Le meneur de jeu a inscrit 19 points en dernier quart-temps !

Houston était derrière de sept points en fin de troisième quart-temps, quand une première réaction intervient. Un 11-0 en trois minutes. Memphis réagit avec Desmond Bane. Puis en dernier acte, rebelote, un 10-1 des Texans dans les cinq dernières minutes pour l’emporter.

Rockets / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 27 2/6 0/1 0/0 1 6 7 3 4 1 1 0 +4 4 10 C. Wood 37 8/12 4/7 8/11 2 11 13 1 4 1 1 2 +13 28 37 E. Gordon 31 4/10 1/5 3/4 0 6 6 2 1 0 3 0 +5 12 10 K. Porter Jr. 37 11/21 4/11 3/5 0 2 2 5 2 0 4 1 +13 29 21 J. Green 35 8/17 2/7 6/9 3 5 8 4 2 0 2 0 +7 24 22 K. Martin Jr. 10 1/3 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 +3 2 2 A. Sengun 22 2/4 0/1 2/4 1 0 1 4 2 0 0 2 +2 6 9 G. Mathews 25 3/3 2/2 2/3 0 3 3 1 2 2 2 0 +4 10 13 J. Christopher 17 4/6 0/0 0/0 1 3 4 2 4 0 4 0 +4 8 8 Total 43/82 13/35 24/36 8 37 45 23 22 4 17 5 123 Grizzlies / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Jackson Jr. 13 4/8 0/1 0/0 1 2 3 0 5 1 2 1 +1 8 7 S. Adams 37 9/11 0/0 5/9 7 5 12 5 2 1 0 3 -13 23 38 J. Morant 35 7/20 0/3 8/8 1 3 4 6 3 2 5 0 -12 22 16 D. Bane 36 11/22 4/9 2/2 0 2 2 3 5 2 1 1 +1 28 24 Z. Williams 18 1/3 0/2 0/0 0 1 1 1 3 1 1 0 -2 2 2 B. Clarke 27 3/5 0/1 2/2 1 4 5 1 2 0 0 1 -11 8 13 K. Anderson 18 1/6 0/2 1/4 1 4 5 2 2 2 0 1 +1 3 5 T. Jones 20 4/11 1/4 0/0 0 3 3 6 1 2 0 0 -5 9 13 J. Konchar 10 2/3 0/1 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 -3 4 6 D. Melton 26 2/8 0/3 1/2 0 2 2 3 3 1 2 1 -12 5 3 Total 44/97 5/26 19/27 12 28 40 27 27 12 11 8 112

Cleveland – Toronto : 104-96

Après quelques minutes de jeu seulement, les Cavaliers ont perdu Jarrett Allen, touché au doigt. Cela n’a pas empêché les joueurs de J.B. Bickerstaff de dominer le deuxième quart-temps, face à une équipe sans meneur de jeu de métier, obligeant Nick Nurse à mettre Scottie Barnes à ce poste.

En troisième quart-temps, Cleveland déjoue et devient très maladroit, inscrivant seulement 14 points. Mais les Raptors n’en profitent pas. Les Cavaliers conservent leur avantage et Kevin Love frappe à 3-points. Les Canadiens reviennent un peu, mais Darius Garland assure sur la ligne des lancers-francs.

Cavaliers / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Markkanen 38 8/18 3/12 3/4 0 12 12 0 0 0 1 1 -2 22 23 I. Okoro 22 1/7 0/3 0/0 2 2 4 1 3 0 2 1 -14 2 0 J. Allen 10 3/4 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6 9 E. Mobley 36 9/15 1/1 1/5 7 10 17 4 5 0 4 3 -3 20 30 D. Garland 34 5/12 1/5 6/6 1 2 3 10 2 2 7 0 -6 17 18 K. Love 30 4/8 3/5 4/4 0 9 9 1 2 0 0 0 +19 15 21 D. Wade 17 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 5 0 0 0 +19 2 3 C. Osman 32 7/16 3/9 0/0 0 1 1 3 4 2 2 0 +2 17 12 E. Davis 7 1/1 0/0 1/4 3 2 5 0 0 0 0 0 +10 3 5 B. Goodwin 14 0/2 0/1 0/0 1 2 3 5 1 1 1 0 +15 0 6 Total 39/85 11/36 15/23 15 43 58 24 22 5 17 7 104 Raptors / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 41 8/22 1/4 7/13 0 4 4 4 4 1 0 1 -1 24 14 C. Boucher 36 8/13 3/5 2/2 3 4 7 1 3 3 1 1 +6 21 27 S. Barnes 42 8/14 0/2 3/6 4 8 12 6 3 3 0 0 -2 19 31 K. Birch 26 2/6 0/0 1/1 3 5 8 3 3 2 1 1 +20 5 14 G. Trent Jr. 38 7/19 2/8 3/4 1 2 3 1 3 2 3 0 +6 19 9 T. Young 14 0/4 0/0 0/0 2 2 4 0 0 0 1 0 -17 0 -1 P. Achiuwa 21 4/10 0/1 0/0 1 5 6 0 2 2 1 0 -28 8 9 Y. Watanabe 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -1 D. Banton 9 0/2 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -9 0 1 S. Mykhailiuk 3 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 -3 A. Brooks 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 0 Total 37/94 6/24 16/26 14 31 45 17 20 13 7 3 96

LA Clippers – New York : 93-116

C’est en deuxième quart-temps que les Knicks font la différence. Ils commencent le quart-temps avec un 16-0 ! Il faut attendre de longues minutes avant de voir Luke Kennard marquer enfin un panier pour les Clippers. Los Angeles réagit, mais New York termine avec la première période avec un 11-3. RJ Barrett est particulièrement bon dans ce deuxième acte, avec 16 points.

Logiquement, les Californiens répondent avec plus de force en troisième quart-temps. Un 20-6 permet de réduire un peu la marque. Sauf que New York est vraiment au-dessus et démarre le dernier acte avec un 10-0. Cam Reddish s’illustre avec huit points durant ce moment fort et les Knicks s’imposent facilement.