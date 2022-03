À 21h30, Milwaukee reçoit Phoenix, toujours privé de son côté de Chris Paul mais également de Devin Booker.

À 00h00, Washington va tenter de rester dans la course au « play-in » face à Indiana alors que Memphis et Utah doivent assurer, à 01h00, respectivement face aux Rockets et au Thunder. Sur une pente glissante, les Cavaliers et les Raptors se rencontrent de leur côté à partir de 01h30.

À 02h00, sur beIN Sports Max 4, Nikola Jokic et les Nuggets accueillent des Pelicans en forme alors que la soirée se termine à la Crypto.com Arena, où les Knicks vont tenter d’arrêter leur série de défaites face aux Clippers.