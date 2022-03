Pour son retour, Markelle Fultz s’est beaucoup amusé

Un bon match et une victoire. Markelle Fultz ne pouvait rêver mieux pour son premier match depuis janvier 2021 et sa déchirure d’un ligament du genou gauche. Le meneur de jeu a compilé 10 points à 5/7 au shoot et 6 passes en 16 minutes et le Magic l’a emporté face aux Pacers.

« C’était une superbe soirée », a-t-il commenté ensuite pour ESPN. « Ça faisait tellement longtemps pour moi et mes coéquipiers. Je me suis battu au quotidien pour être ici, de retour sur les terrains. Revenir et aider mes coéquipiers à gagner ce premier match, c’est très important pour moi. J’ai vu la joie, l’excitation sur le visage de tous. On s’est bien amusé. »

Surtout que l’ancien de Philadelphie a enfin évolué avec certains coéquipiers inconnus jusqu’alors.

Depuis sa blessure il y a quatorze mois, de nouveaux visages sont arrivés en Floride : Gary Harris, Wendell Carter Jr, Franz Wagner, Jalen Suggs ou encore R.J. Hampton.

« C’est fou. C’est comme si j’étais fan de ces gars-là, car j’ai vu tant de leurs rencontres », expliquait Markelle Fultz, avant la partie, au Orlando Sentinel. « Je suis enthousiaste à l’idée de jouer avec ces nouveaux joueurs, et que eux évoluent avec moi. Avec mes qualités à la passe, je vais pouvoir leur offrir des shoots ouverts. Je suis impatient de voir ce que le futur nous réserve. »

Le futur, ce sera surtout la saison prochaine. Pour l’instant, l’ancien premier choix de la Draft va voir son temps de jeu être limité (entre 16 et 20 minutes) et ce n’est que l’année prochaine qu’il pourra s’exprimer totalement.

« Les choses qu’il a faites dans le passé, quand il était en bonne santé, je suis impatient de les vivre avec lui sur le terrain », annonce d’ailleurs Wendell Carter Jr. « C’est spécial pour lui comme pour moi. Quand il aura retrouvé ses jambes, l’équipe sera bien meilleure. »