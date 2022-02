Programme du soir | Place au All-Star Game 2022 de Cleveland

La soirée du samedi fut ratée pour la NBA et il faut espérer un All-Star Game compétitif, grâce au « Elam Ending », pour finir sur une bonne note à Cleveland. Surtout que la ligue veut fêter sa 75e comme il se doit et qu’un bon nombre de membres de la liste des 76 plus grands joueurs de l’histoire devraient être présents à la mi-temps.

Ce sera à suivre à partir de 02h00 du matin, en direct sur beIN Sports 1.

LES EQUIPES DU ALL-STAR GAME

TEAM LEBRON TEAM DURANT LeBron James (Lakers) Joel Embiid (Sixers) Giannis Antetokounmpo (Bucks) Ja Morant (Grizzlies) Stephen Curry (Warriors) Jayson Tatum (Celtics) DeMar DeRozan (Bulls) Trae Young (Hawks) Nikola Jokic (Nuggets) Andrew Wiggins (Warriors) Luka Doncic (Mavericks) Devin Booker (Suns) Darius Garland (Cavaliers) Karl-Anthony Towns (Wolves) Chris Paul (Suns) Zach LaVine (Bulls) Jimmy Butler (Heat) Dejounte Murray (Spurs) Donovan Mitchell (Jazz) Khris Middleton (Bucks) Fred VanVleet (Raptors) LaMelo Ball (Hornets) Jarrett Allen (Cavaliers) Rudy Gobert (Jazz)

LA FORMULE DU ALL-STAR GAME

Comme en 2020 en 2021, la NBA a opté pour la formule « Elam Ending ». On en rappelle le principe : des quart-temps indépendants, et des compteurs remis à zéro pour les 2e et 3e quart-temps, et enfin un cumul des points pour attaquer le 4e avec un score à atteindre pour remporter le match.

En hommage à Kobe Bryant, dont le trophée de MVP porte son nom, il faudra atteindre 24 points de plus que le total le plus élevé au début du 4e quart-temps.