Programme du soir | C’est l’heure des concours à Cleveland

C’est la nuit des concours à Cleveland, à partir de 02h00 du matin, en direct sur beIN Sports 1. Ça commence doucement avec le Skills Challenge, avant le concours à 3-points et ça finit par le concours de dunks !

LES PARTICIPANTS

SKILLS CHALLENGE

Team Antetokounmpo (Giannis, Thanasis et Alex), Team Cavaliers (Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley), Team Rookies (Cade Cunningham, Josh Giddey et Scottie Barnes).

3-POINTS CONTEST

Desmond Bane (Grizzlies), CJ McCollum (Pelicans), Zach LaVine (Bulls), Luke Kennard (Clippers), Patty Mills (Nets), Karl-Anthony Towns (Wolves), Trae Young (Hawks) et Fred VanVleet (Raptors).

SLAM DUNK CONTEST

Jalen Green (Rockets), Obi Toppin (Knicks), Cole Anthony (Magic) et Juan Toscano-Anderson (Warriors)