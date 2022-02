Robert Covington estime avoir les mains les plus rapides de l’Ouest

Il avait déjà fait le coup en 2018. Dès son arrivée à Minnesota, Robert Covington avait transformé la défense des Wolves avec son activité, ses mains baladeuses et son sens du placement.

L’ailier est désormais chez les Clippers depuis dix jours et son impact est déjà souligné par Tyronn Lue et par les chiffres. Avec lui sur le parquet, Los Angeles n’encaisse que 103 points sur 100 possessions.

« Il dévie les ballons à chaque possession ou presque », admire le coach des Clippers. « Il a les mains sur le ballon en permanence. Il fait un remarquable travail défensivement. Il est un de ces gars qui prennent ça au sérieux. »

« J’ai probablement les mains les plus rapides de la ligue dans ce domaine »

Cette saison, seuls deux joueurs ont réussi à dévier plus de ballons que Robert Covington (173), et ce sont deux All-Stars : Dejounte Murray (198) et Fred VanVleet (194). Et ces deux-là jouent plus que l’ailier de Los Angeles.

« Je le dis tout le temps : j’ai probablement les mains les plus rapides de la ligue dans ce domaine », assure l’ancien de Portland pour le Los Angeles Times, qui a beaucoup travaillé pour devenir ce chasseur de ballons.

« J’ai toujours eu de bonnes mains, mais c’est à Philadelphie, avec Todd Wright (ancien préparateur de Philadelphie, désormais aux Clippers), que j’ai progressé », raconte-t-il. « Il utilisait des exercices avec des lumières (deux lampes séparées de quelques centimètres et il faut passer la main devant le plus vite possible) et j’ai continué de faire ça pendant les séances estivales avec mes coaches personnels. C’est un exercice de répétition et d’instinct. »

« Fier d’être un perturbateur » en défense, Robert Covington a également pour lui une grosse envergure de plus de 2m30. Si bien qu’on peut fantasmer sur son association avec Paul George et Kawhi Leonard, eux aussi très forts pour couper les lignes de passes. Avant ça, il faudra que les deux stars reviennent cette saison ou que Robert Covington, qui a été élu dans une All-Defensive Team en 2017/2018, soit prolongé, car il est en fin de contrat.