Stats & Highlights | Giannis Antetokounmpo trop fort pour Indiana, Minnesota s’arrache à Charlotte

Les Bucks étaient sur deux défaites de suite et Giannis Antetokounmpo n’avait pas joué le dernier match. Les champions en titre et leur superstar ont rassuré face à Indiana : une victoire pour les premiers, 50 points pour le second.

Pour les Wolves, cette victoire en prolongation contre Charlotte est précieuse. Karl-Anthony Towns et sa bande sont bien accrochés à la septième place de l’Ouest et ils ont un petit matelas d’avance sur les deux franchises de Los Angeles (trois succès sur les Clippers, presque cinq sur les Lakers).

En revanche, les Hornets, eux, ont clairement besoin de souffler : huitième défaite en neuf rencontres…

Minnesota – Charlotte : 126-120 (après prolongation)

Les deux équipes ont eu leur moment en première période. Les Hornets ont commencé avec un 5-0, qui a été suivi d’un 19-2 des Wolves, avant que Charlotte ne reprenne les commandes, avec un 23-8. Les hommes de James Borrego ont le contrôle en seconde période, surtout qu’Anthony Edwards n’est plus là depuis le retour des vestiaires, touché à la cheville, et qu’il ne reviendra pas de la partie.

Mais Minnesota fait l’effort en dernier acte, avec neuf rebonds offensifs, et parvient à passer un 15-4 dans les dernières minutes. Miles Bridges égalise à 3-pts puis sur des lancers-francs et les deux équipes partent ainsi en prolongation. Karl-Anthony Towns (39 points, 15 rebonds) marque sept points dans ces cinq minutes et les Hornets passent à côté avec un 2/9 au shoot et sept fautes commises.

Bucks / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 36 17/21 2/3 14/18 4 10 14 4 3 0 3 0 +7 50 57 K. Middleton 33 7/12 1/4 4/4 0 2 2 8 2 1 0 0 +12 19 25 B. Portis 28 3/14 0/5 0/0 2 12 14 2 0 3 3 0 +4 6 11 J. Holiday 37 6/12 1/3 1/2 1 2 3 8 3 1 2 0 +15 14 17 G. Allen 16 1/4 1/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 +1 3 3 S. Mamukelashvili 10 3/3 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 +1 6 8 T. Antetokounmpo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 J. Nwora 26 4/9 1/4 0/0 0 4 4 2 2 1 2 0 +7 9 9 S. Ibaka 24 3/3 1/1 2/3 1 4 5 1 4 0 1 0 -2 9 13 L. Wigginton 28 4/8 3/6 1/3 0 2 2 1 1 1 2 0 +1 12 8 Total 48/86 10/29 22/30 9 38 47 28 17 7 13 0 128 Pacers / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Smith 17 4/9 3/5 0/0 1 6 7 3 6 0 1 0 -11 11 15 O. Brissett 27 2/8 1/5 1/3 1 1 2 1 2 0 1 1 -10 6 1 G. Bitadze 25 4/7 0/1 4/8 2 4 6 4 4 0 1 0 -6 12 14 T. Haliburton 36 6/12 3/7 2/3 0 4 4 8 2 4 1 0 -11 17 25 B. Hield 37 14/20 8/12 0/0 0 2 2 4 2 1 3 0 +1 36 34 T. Thompson 15 4/7 0/0 1/4 3 2 5 1 1 0 2 1 +1 9 8 D. Washington Jr. 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Taylor 32 5/7 0/1 0/0 2 7 9 2 2 1 0 0 +6 10 20 L. Stephenson 19 4/10 0/3 0/1 0 4 4 4 3 1 2 0 -1 8 8 K. Sykes 28 4/12 2/6 0/0 1 0 1 5 1 1 1 0 -14 10 8 Total 47/93 17/41 8/19 10 31 41 32 23 8 12 2 119

Milwaukee – Indiana : 128-119

Giannis Antetokounmpo va bien. Très bien même. Le MVP des Finals 2021 n’avait pas joué contre Portland, touché au genou. Il était de retour contre les Pacers et avec 12 points et des gros dunks en premier quart-temps, il a posé sa griffe sur la rencontre.

Le Grec ajoute 6 points en deuxième quart-temps, puis 13 en troisième. Il domine, les Bucks aussi, néanmoins, les Pacers sont accrocheurs avec Buddy Hield (36 points) et Tyrese Haliburton (17 unités). En dernier quart-temps, la star de Milwaukee enfonce définitivement le clou avec 19 points pour écarter Indiana ! Résultat : 50 points et une victoire.