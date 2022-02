Programme du soir | Les Nets à Phoenix… avec ou sans James Harden ?

Pour le reste, on aura forcément un oeil sur le duel entre les Bucks et les Wizards (01h30) et sur celui entre les Nuggets de Nikola Jokic et les Wolves de Karl-Anthony Towns, qui sera de son côté à suivre à partir de 02h00.

Stephen Curry et les Warriors se déplacent de leur côté à San Antonio, à partir de 02h30.