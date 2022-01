Programme du soir | Les Hawks vont tenter de poursuivre leur remontée face aux Celtics

Dans le même temps, les Hornets reçoivent les Lakers (beIN Sports 1) mais LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook sont incertains. Ja Morant et les Grizzlies accueillent eux le Jazz à partir de 02h00 (beIN Sports Max 4) alors que Quin Snyder doit toujours faire sans Donovan Mitchell et Rudy Gobert.

La soirée se finit à Milwaukee (04h00), où les Bucks de Giannis Antetokounmpo peuvent enfoncer les Knicks.