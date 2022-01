Programme du soir | Les Lakers, les Warriors et le Jazz à la relance

Joel Embiid et les Sixers accueillent eux les Clippers (01h00, beIN Sports 1) alors que Trae Young et les Hawks vont tenter de confirmer leur petit rebond actuel face au Heat (01h30).

Le choc de la soirée a lieu à Milwaukee, entre les Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Bulls de DeMar DeRozan (02h00) tandis que Patty Mills retrouve San Antonio avec Brooklyn (02h30, beIN Sports Max 4). Ja Morant et les Grizzlies sont de leur côté à Denver, pour y défier Nikola Jokic et les Nuggets à partir de 03h00.

Quant à Utah et Golden State, ils ont l’occasion parfaite de se relancer avec les réceptions respectives de Detroit (03h00) et Houston (04h00).