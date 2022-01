Programme du soir | Duel de champions à Milwaukee

BeIN Sports a eu du nez puisque nos confrères diffusent les deux plus belles affiches de la soirée. A 1h30 sur BeIN Sports 1, les Bucks reçoivent les Warriors, et c’est l’occasion de voir les champions 2021 face à la meilleure équipe de la décennie précédente, mais aussi deux anciens doubles MVP face à face, Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo.

A 2h00, sur BeIN Sports Max 4, une rencontre qui s’annonce spectaculaire entre les Grizzlies de Ja Morant et les Wolves du trio Russell-Edwards-Towns. Memphis a la possibilité d’engranger une 11e victoire de suite, et d’améliorer son record de franchise.

En haut de la conférence Est, les Nets reçoivent le Thunder, sans Kevin Durant, ni Kyrie Irving.