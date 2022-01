Pour le reste, on suivra le match entre Dallas et Chicago, à 01h30, même si Kristaps Porzingis ne jouera pas et que Luka Doncic est toujours incertain. Pas sûr non plus que Ja Morant soit là face aux Lakers, à 03h30.

Mais l’évènement de la nuit, c’est bien sûr le retour de Klay Thompson, à 02h30, pour le duel Warriors – Cavs !