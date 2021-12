Programme du soir | Basket USA vous souhaite une bonne année 2022 !

La NBA ne fait pas relâche pour le réveillon avec un match programmé dès 19h00. Les Celtics retrouvent ainsi Marcus Smart pour affronter les Suns, désormais également privés de JaVale McGee, sur beIN Sports 1.

À 21h00, les Pacers accueillent les Bulls alors que beIN Sports Max 4 diffuse le match Raptors – Clippers, à partir de 01h30. Parmi les duels les plus intéressants de la nuit, il y a celui entre les Grizzlies et les Spurs, à 02h00, celui entre le Jazz et les Wolves, à 03h00, ou encore celui entre les Lakers et les Blazers, à 03h00.

De notre côté, on en profite surtout pour vous souhaiter une très bonne année 2022, qu’on espère belle et épanouie au niveau personnel, professionnel et scolaire. Côté basket, on se souviendra que malgré la frustration liée au contexte sanitaire, et l’espoir sans cesse repoussé d’un retour à la normale, la NBA nous a encore offert du spectacle, avec son lot d’histoires, de records et d’émotion. Avec en particulier le beau titre des Bucks.

On espère que l’année à venir nous fera encore connaître tout ça, en espérant vous voir toujours plus nombreux pour partager ça. Faites attention à vous et à vos proches pour ce réveillon, encore une fois particulier, en attendant des jours meilleurs dans un futur qu’on espère proche. Encore meilleurs vœux à tous et à toutes !