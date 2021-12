Programme du soir | Phoenix attendu face à des Grizzlies aux dents longues

Après un « road trip » compliqué (cinq défaites en six matchs), Charlotte est de retour à la maison cette nuit pour ouvrir le bal face aux Rockets (01h00). Parmi les six autres matchs à suivre, à noter le choc de haut de tableau à l’Ouest entre les Suns et les Grizzlies (à partir de 03h00 en direct sur beIN Max 4). En cas de défaite, la franchise de l’Arizona (26v-6d) pourrait se retrouver sous la menace d’Utah (23-9), attendu à San Antonio (02h30).

La nuit se terminera par la rencontre entre les Clippers et les Nets (04h30 en direct sur beIN Sports 1), avec des absents de taille, la paire Leonard-George d’un côté et Irving-Durant de l’autre…