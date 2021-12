Programme du soir | Cleveland en quête d’une 7e victoire de suite

Il faudra se brancher sur le League Pass pour suivre le match le plus intéressant de la soirée avec cette opposition entre les Celtics et les Cavaliers. Sur beIN Sports Max 5, il y aura d’abord un chaud derby en NCAA avec Kentucky – Western Kentucky, puis sur BeIN Sports Max 4, le grand retour de Lance Stephenson avec le match entre les Hawks et le Magic. Des deux côtés, on compte sept absents !