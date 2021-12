Programme du soir | Les Cavaliers veulent se payer le champion NBA

Après un match de cancres entre les Pistons et les Rockets (18h00, BeIN Sports 2), on suivra le déplacement des Cavaliers à Milwaukee. En cas de victoire, Cleveland délogera les Bucks du podium de la conférence Est ! C’est dire s’il s’agit d’un match à enjeu pour les coéquipiers de Kevin Love.

Du côté de Toronto, les Warriors sont venus avec l’équipe C et le match perd beaucoup de son intérêt. En revanche, on est impatient de voir la réaction du Jazz qui affronte les Wizards, au lendemain de sa défaite surprise à domicile face aux Spurs. Il y a quelques jours, Utah avait giflé les Wizards à Washington…