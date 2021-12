Grant Williams, l’arme anti-Giannis des Celtics

Pas bien grand (1m98), Grant Williams est la première rotation intérieure des Celtics où il compense son manque de taille par sa mobilité, ses kilos et son agressivité. Cette nuit, quand Ime Udoka l’a fait entrer en jeu, c’était pour une mission bien particulière : s’occuper de Giannis Antetokounmpo. Le champion NBA et MVP des Finals 2021 est sur un nuage depuis 15 jours, et pourtant, il s’est cassé les dents sur la défense de Grant Williams. Pendant huit minutes, le Grec ne va inscrire qu’un panier et perdre quatre ballons !

« Il n’y a rien que je n’avais jamais vu… Vous savez, m’opposer un gars de ma taille, resserrer la défense, chercher le passage en force sur mon spin move… Je vois ça, encore et encore… » a tempéré le Grec à propos de la défense des Celtics. « Je dois juste être meilleur que ça. Je dois m’améliorer, je dois prendre de meilleures décisions, je dois être plus agressif… Peu importe ce qui se passe dans le match, peu importe comment je me sens. »

Pour Mike Budenholzer, Grant Williams a tout de même changé le cours du match lors de son entrée en jeu.

« On a perdu beaucoup de ballons dans le deuxième quart-temps. Je n’ai pas les stats en tête, mais on était un peu mou sur les écrans, l’espacement du jeu, l’exécution des systèmes… Plein de petites choses qui mettent votre défense en mauvaise position, et j’ai trouvé que Williams avait mis des 3-points importants. Il en met trois qui leur permettent de passer un cap, et d’atteindre la mi-temps en tête » confie le coach.

« On a retrouvé une partie de notre identité, celle de la meilleure défense de la NBA »

Comparé à PJ Tucker ou Jae Crowder, Grant Williams est désormais capable, comme eux, de faire mal à 3-points, et cette nuit, il décroche un record en carrière avec un 5/7 de loin. Une adresse qui lui permet d’être le leader du banc avec ses 17 points.

« Giannis est l’un des meilleurs joueurs actuels, et c’est une force de la nature. Quand je me retrouve face à lui, je veux lui tenir tête. Des gars comme LeBron et lui vont vous rentrer dedans, ils vont insister, vous pousser… J’ai progressé au fil des années dans le sens où je suis capable de résister, de rester devant eux. Je fais du meilleur boulot car j’ai à la fois conscience du coup que je vais prendre mais aussi du fait que je peux l’encaisser et éviter les fautes que je prenais auparavant. Je les absorbe, et je montre qu’il faudra me marquer dessus. »

Cette capacité à tenir le choc physiquement lui donne confiance en défense, mais aussi en attaque, c’est pour ça qu’il n’hésite plus à prendre sa chance. Mais ce dont il est le plus fier, c’est qu’il a retrouvé son Boston.

« Lors du road trip à l’Ouest, on a perdu notre identité. Ce soir, on a retrouvé une partie de notre identité, celle de la meilleure défense de la NBA » conclut-il ainsi.