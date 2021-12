Programme du soir | Les Clippers reçoivent le Magic à partir de 21h30

À 01h00, Rudy Gobert et le Jazz sont eux à Washington tandis que Cleveland peut conforter sa place dans le Top 6 à l’Est face à Sacramento, à partir de 02h00.

Il va manquer beaucoup de monde entre Miami (Jimmy Butler, Bam Adebayo, Markieff Morris) et Chicago (Alex Caruso, Derrick Jones Jr, Matt Thomas, DeMar DeRozan, Javonte Green, Coby White, Patrick Williams), toujours à 02h00, mais la rencontre la plus suivie de la nuit sera sans doute celle entre Philadelphie et Golden State.

Face à son frère, Seth, Stephen Curry a ainsi l’occasion d’égaler ou de dépasser Ray Allen au classement des shooteurs à 3-points de l’histoire. Il lui manque 9 ou 10 tirs à 3-points pour y parvenir.

Enfin, côté NCAA, c’est le match entre Notre Dame et Kentucky qui est diffusé à 23h00, sur beIN Sports Max 7.