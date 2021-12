Happy Birthday | Le best-of des Finals de Giannis Antetokounmpo

Alors qu’on n’était pas sûr qu’il puisse tenir sa place pour les Finals 2021, après sa grosse blessure au genou face aux Hawks, le « Greek Freak » a fait mieux que ça, en dominant les Suns, défensivement et offensivement.

Après deux matchs à plus de 40 points, il a ainsi bouclé ses Finals avec une performance dantesque, avec 50 points à 16/25 au tir (et 17/19 aux lancers-francs !), 14 rebonds et 5 contres. Il a ainsi bouclé ses Finals avec 35.2 points, à 62% de réussite, 13.2 rebonds, 5.0 passes décisives et 1.8 contre de moyenne.

De quoi logiquement obtenir les 11 votes des journalistes désignés pour choisir le MVP des Finals 2021, et ainsi succéder à LeBron James pour le « trophée Bill Russell ».