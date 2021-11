En NBA, il y a 12 matchs au programme ensuite avec, dès 21h30, ce Clippers – Pistons (beIN Sports 1) avant un intéressant Hornets – Wolves à 01h00, ainsi que le Knicks – Suns, à la même heure.

À 02h00, les Grizzlies de Ja Morant accueillent de leur côté les Hawks de Trae Young (beIN Sports Max 4) alors que les Nuggets de Nikola Jokic, toujours incertain, font eux face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo (03h00).

La nuit NBA se finit à Golden State et Los Angeles, où les Warriors et les Lakers reçoivent respectivement les Blazers et les Kings, à 04h00 (beIN Sports Max 5) et 04h30. En NCAA, c’est le gros duel entre Gonzaga et Duke, et donc entre Chet Holmgren et Paolo Banchero, qui est à l’affiche à partir de 04h30 sur beIN Sports Max 6.