Programme du soir | Les Lakers retrouvent LeBron James et des Warriors sous pression

En tête de la NBA depuis le début de saison, les Warriors sont sous pression puisque les Suns pourraient les rejoindre à la 1ère place dès ce soir. Pour cela, il faudrait que Phoenix s’impose à Cleveland, et que Golden State s’incline à domicile face à Philadelphie (BeIN Sports 1, 4h00). Réponse au petit matin avec des Suns en quête d’une 14e victoire de suite !

En back-to-back, les Lakers se déplacent chez les Pacers (BeIN Max 4, 1h00) et l’objectif est de retrouver l’équilibre puisque les coéquipiers de LeBron James sont dans le négatif depuis hier. A l’Est toujours, la plus belle affiche oppose Boston et Brooklyn, et les Nets défendent leur première place à l’Est.

Des dynamiques opposées pour le dernier match de la soirée avec les Kings qui accueillent les Blazers (BeIN Max 4, 4h00). Les premiers restent sur quatre défaites de suite alors que c’est l’inverse pour les coéquipiers de Damian Lillard avec quatre succès de rang.