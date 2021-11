Programme du soir | Le Jazz retrouve le Heat à 23h00

Le Heat et le Jazz marquent le pas, et ces deux candidats au titre se retrouvent à Salt Lake City pour la revanche. C’est à 23h00 sur BeIN Sports 1, et c’est la plus belle affiche de la soirée. On suivra plus tard les Clippers, qui visent une 7e victoire de suite, et ce sera face aux Wolves qui viennent de s’imposer face aux Lakers.

Entre les deux, on aura un oeil sur la nouvelle sortie des Cavaliers, qui accueillent des Celtics en bien meilleure forme. Encore un bon test pour cette étonnante équipe de Cleveland, 4e à l’Est. Autre équipe surprise à l’Est, le leader Washington se déplace à Orlando, et ce sera sans Bradley Beal, forfait en raison des funérailles de sa grand-mère.