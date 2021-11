Une belle soirée NBA en perspective avec Celtics – Bucks à l’Est, et surtout des affiches intéressantes à l’Ouest avec Grizzlies – Suns, le derby Spurs – Mavericks ou encore Nuggets – Hawks. Plus tard dans la soirée, et à 4h00 sur BeIN Sports 1, le superbe Warriors – Bulls, tandis que les Lakers affrontent des Wolves qui restent sur six défaites de suite.

N’oublions pas la NCAA avec UCLA – Villanova sur BeIN Sports Max 6.