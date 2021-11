Programme du soir | Une nuit extrêmement chargée en NBA !

Il y a donc 26 des 30 équipes NBA qui jouent cette nuit. À 01h00, Cleveland et Orlando accueillent respectivement Washington et Brooklyn, tandis qu’à 01h30, Boston reçoit de son côté Toronto.

On aura forcément un oeil à New York, pour la réception des champions en titre, les Bucks (01h30) alors qu’à 02h00, les Bulls de DeMar DeRozan et Zach LaVine font face aux Mavericks de Luka Doncic (beIN Sports 1). À la même heure, les Grizzlies de Ja Morant seront de leur côté opposés aux Hornets de LaMelo Ball.

À 03h00, les Nuggets (sans Nikola Jokic) accueillent les Pacers alors que les Suns ont l’occasion de décrocher une sixième victoire consécutive face aux Blazers (beIN Sports Max 4).

De leur côté, les Warriors peuvent conforter leur statut de meilleure équipe de ce début de saison face aux Wolves (04h00) alors que le choc de la soirée aura lieu au Staples Center, à la même heure, entre les Lakers et le Heat.