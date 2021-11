Programme du soir | Utah veut rebondir alors que la NCAA démarre

De son côté, beIN Sports 1 diffuse, à 01h30, le match entre les Sixers et les Bucks, avec beaucoup d’absents puisque Brook Lopez, Khris Middleton, Donte DiVincenzo, Ben Simmons, Joel Embiid, Matisse Thybulle, Isaiah Joe, Tobias Harris et Grant Riller ne sont pas là, et que Seth Curry est incertain…

À 04h00, les Clippers accueillent de leur côté les Blazers tandis que c’est également le début de la saison en NCAA, avec la diffusion du choc de la première soirée, entre Duke et Kentucky (03h30) sur beIN Sports Max 4.

Pour pouvoir suivre les autres rencontres universitaires, il faut s’abonner à ESPN Player.