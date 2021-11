Programme du soir | Les Knicks à l’épreuve du « Greek Freak »

Leader des Knicks, Julius Randle a récemment évoqué le titre de champion Milwaukee qu’il a suivi avec attention. Cette nuit, l’intérieur et son équipe vont se mesurer à l’escouade de Giannis Antetokounmpo sur ses terres, alors que New York a besoin de se refaire après avoir enchaîné deux revers. Avec l’avantage que les Bucks devront toujours faire sans Khris Middleton, Brook Lopez et Donte DiVincenzo, mais également peut-être sans Jrue Holiday…

À suivre également cette nuit, le duel entre deux outsiders de chaque conférence, Washington, qui recevra Memphis dès minuit. Minnesota accueillera ensuite les Clippers (01h00) tandis que Golden State va tenter de poursuivre sa bonne dynamique face à New Orleans à domicile (03h00).

Enfin, Charlotte poursuivra son « road trip » à l’Ouest avec un arrêt à Sacramento (03h00). À la même heure, Indiana entamera le sien du côté de Portland, match à suivre en direct sur beIN Sports Max 4. À noter que la rencontre entre Detroit et Brooklyn sera à suivre sur la même chaîne, à partir de minuit.