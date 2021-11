Programme du soir | Les Celtics pourront-ils freiner le Heat ?

Avec l’heure d’hiver en France, ça commence en ce moment assez « tôt » en NBA avec, dès minuit, le duel entre les Pistons et les Sixers, sur beIN Sports Max 4.

À 00h30, Rudy Gobert et le Jazz sont à Atlanta alors que Miami reçoit Boston (beIN Sports 3). À l’Ouest, les Suns et les Lakers ont l’occasion d’engranger des victoires, face aux Rockets et au Thunder, respectivement.