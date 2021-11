Jalen Brunson, bien plus qu’une doublure à Dallas

Inséré dans le cinq des Mavericks ces deux derniers matchs, Jalen Brunson a répondu présent avec 25 points, 7 rebonds et 3 passes puis 31 points, 10 rebonds et 3 passes mercredi soir pour battre les Spurs sur le fil (109-108).

Celui qui était déjà en lice pour le titre de meilleur sixième homme la saison dernière est tout simplement en train de devenir indispensable pour son équipe de Mavs. Mais il préfère détourner l’attention.

« C’est à mettre au crédit de Luka », entonne-t-il sur le site officiel des Mavs. « À n’importe quel moment du match, s’il demande la balle, on va la lui donner. Mais il a cette forme de respect [pour moi]. Qu’il me laisse faire ce que j’ai fait dans ces dernières minutes du match montre simplement qu’il me fait non seulement confiance mais aussi l’équipe en général. C’est super important car ça donne confiance à tout le monde. »

13 points de suite en dernier quart !

Ne vous fiez pas à ce discours humble, c’est bien Jalen Brunson qui a sorti Dallas du guêpier chez son voisin texan, hier soir. Car sur ses 31 points, Jalen Brunson en a inscrit 13 de suite en dernier quart pour porter l’estocade face aux Spurs. Il a tout simplement été inarrêtable dans le finish. Comme le reconnait pour le coup Luka Doncic.

« Il a attaqué McDermott sur le pick & roll. Il était chaud. On voulait lui donner la balle. »

En double-double avec ses 10 rebonds, Jalen Brunson a fini à trois unités de son record en carrière aux points. Sans Maxi Kleber ni Kristaps Porzingis dans la peinture, mais aussi Reggie Bullock touché au visage en première mi-temps, les Mavs ont pu compter sur leur meneur gaucher.

« C’est un gagnant, il adore la compétition et il n’a pas peur des moments importants comme vous avez pu le voir. J’ai probablement foiré en lui demandant de rater un lancer à la fin. Je lui dois un point », souriait Jason Kidd après la victoire. « Mais je pense qu’il peut être titulaire pour nous. Le faire sortir du banc nous procure instantanément de l’énergie. C’est un vrai pro. On peut l’utiliser dans les deux rôles. Il peut clairement démarrer les matchs et c’est une bonne chose pour l’équipe. »

Luka Doncic apprend à déléguer

Un tantinet maladroit sur ses premières sorties de la saison, avec quatre matchs sur six dans le (très) rouge en adresse, Jalen Brunson a visiblement réglé la mire depuis son intronisation dans le cinq de départ. Pour lui, il s’agit surtout de bénéficier de la force d’attraction de son collègue slovène.

« Il exige beaucoup d’attention [de la part des défenses]. Donc on doit être prêt à créer du jeu les uns pour les autres et pour nous-mêmes. Luka nous met en situation de réussir. On le respecte et lui nous fait confiance. C’est un grand pas dans la bonne direction pour nous. »

C’était un des thèmes du début de saison chez les Mavs et ce match face à San Antonio, une victoire arrachée dans la douleur, le remet sur le devant de la scène.

Luka Doncic doit encore apprendre à déléguer et à faire (entière) confiance à ses coéquipiers si les Mavs veulent aller loin cette saison. Ce processus pourrait bien avoir commencé grâce à Jalen Brunson.

« Brunson a été très bon du début à la fin. Il a été excellent. Il a bien enchaîné. Il nous donne un deuxième porteur de balle. Mais c’est aussi un gars qui peut mettre le ballon dans le cercle et il est à l’aise pour jouer aux côtés de Luka », conclut Jason Kidd. « Je pense qu’on a vu de beaux progrès sur ce match, et pas seulement pour Brunson, mais de la part de Luka, qui a compris que Brunson était en rythme et qu’il prenait le relais. Et Brunson nous a amenés en terre promise. »