Programme du soir | Jimmy Butler et Rudy Gobert étrennent leur statut de « Player of the week »

Tout juste élus « Joueurs de la semaine » à l’Ouest et à l’Est, Rudy Gobert et Jimmy Butler étrennent leur nouveau statut dès cette nuit, respectivement face aux Kings (02h00) et chez les Mavericks (00h30, sur BeIN Sports 1). Deux matchs pièges pour le Jazz et le Heat, qui partent cependant favoris sur le papier.

À retrouver également, dès minuit : le duel entre les Pistons de Cade Cunningham, qui s’apprête à disputer sa deuxième rencontre de la saison, et les Bucks de Giannis Antetokounmpo, orphelin de Jrue Holiday, Khris Middleton ou encore Brook Lopez.

Pour ce qui est des Suns et des Lakers, ils accueillent les Pelicans (03h00) et les Rockets (03h30, sur BeIN Sports Max 4) et n’auront pas le droit à l’erreur devant leurs fans.