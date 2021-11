Le public des Sixers a fait sa déclaration d’amour à Damian Lillard

Une fois par an, les Blazers jouent à Philadelphie, et cette année, l’opposition était très particulière puisqu’il se murmure que les Sixers ont des vues sur Damian Lillard pour l’échanger contre Ben Simmons. Ce dernier n’a toujours pas joué cette saison, et lundi soir, le public de Philadelphie s’est exprimé à sa façon sur le sujet en encourageant… Damian Lillard !

Lors de la présentation des équipes, le meneur All-Star a été le seul joueur des Blazers à ne pas recevoir de sifflets, et pendant le match, le public a carrément scandé des « We Want Lillard » alors qu’il shootait ses lancers.

« C’est la ville de l’amour fraternel. Ils m’ont montré cette forme d’amour fraternel »

« Franchement, dans un sens comme dans l’autre, ça ne change rien à ma concentration », a expliqué le meneur en conférence de presse. « Pendant la présentation des cinq de départ, ils ont hué tout le monde, puis ils m’ont applaudi quand c’était mon tour. J’ai trouvé ça drôle. C’est comme ça dans le sport professionnel. C’est amusant, et ça ne me bloque ou je ne fais pas semblant de ne pas le voir. »

L’occasion de rappeler qu’il reste fidèle à Portland, et qu’il n’a pas l’intention de partir. « Je sais ce que c’est, et je sais pourquoi… Mais je suis un Trail Blazer. J’apprécie cette affection. J’apprécie le respect qu’ils m’ont montré et leur volonté, mais j’ai les deux pieds à Rip City, et je le répète encore. Ce soir, ça m’a fait marrer pendant la présentation des équipes, mais c’est tout. »

Et qu’a-t-il pensé des chants « We Want Lillard » en plein match ? « Je les ai entendus… Mais c’est la ville de l’amour fraternel. Ils m’ont montré cette forme d’amour fraternel. Ils m’ont montré de l’affection, et c’est tout. »