Programme du soir | Les Hawks se frottent aux Wizards

On suivra également la rencontre entre les Sixers et les Blazers, malgré l’absence de Joel Embiid (00h00) ou encore le duel entre les Celtics et les Bulls, à partir de 00h30.

Pour fêter le 75 ans de son premier match, la NBA a réuni les Knicks et les Raptors (00h30) alors que les Nuggets sont chez les Grizzlies, à 01h00 (beIN Sports 1), mais Ja Morant est incertain. Enfin, la soirée se termine au Staples Center, où les Clippers de Paul George et Nicolas Batum vont essayer de profiter de la venue d’Oklahoma City.