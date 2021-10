Programme du soir | À Chicago, Utah va tenter de poursuivre son sans-faute

Début de la soirée à 23h00, donc, entre les Wizards et les Celtics (beIN Sports 1). À 01h00, Cade Cunningham devrait effectuer ses débuts avec les Pistons, face au Magic de Jalen Suggs.

À 01h30, on suivra également les retrouvailles entre Philadelphie et Atlanta, après les derniers playoffs. Dernière équipe invaincue, le Jazz se déplace à Chicago à 02h00 (beIN Sports Max 4) alors que, dans le même temps, Miami est à Memphis et que Milwaukee reçoit San Antonio.

Fin de la soirée à Phoenix, qui accueille Cleveland et doit se relancer après deux défaites, à partir de 03h00.