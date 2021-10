Programme du soir | Les Lakers et les Nets à la relance

Kevin Durant et les Nets vont tenter de se relancer avec la réception des Pacers (01h30, beIN Sports Max 4) alors que les Lakers vont essayer de faire de même face aux Cavaliers (04h00), alors que LeBron James pourrait jouer.

Dans les autres rencontres de la nuit, on notera l’intéressant duel entre Miami et Charlotte (01h30) ou entre Denver et Dallas, à partir de 04h00 sur beIN Sports 1, même si Kristaps Porzingis ne jouera pas et que Nikola Jokic a également de grandes chances d’être absent.

Match aussi intéressant à suivre entre les Blazers et les Clippers, à partir de 04h00 (beIN Sports Max 4).