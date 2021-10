Programme du soir | Dix matches dont un superbe Nets – Heat

Aucune équipe invaincue n’est en lice ce soir, et on suivra avec intérêt cette belle affiche entre Brooklyn et Miami, digne d’une finale de conférence. C’est sur BeIN Sports Max 4 à 1h30, suivi de la rencontre entre les Clippers et les surprenants Cavaliers.

Sur BeIN Sports 1, les Pelicans tenteront d’enchaîner avec une deuxième victoire, mais il y a les Hawks de Trae Young et John Collins face à eux.

Parmi les autres matches de la soirée, on a choisi de suivre le nouveau retour de Russell Westbrook à OKC, l’affrontement entre les Wolves et les Bucks, et le duel de meneurs de jeu entre Damian Lillard et Ja Morant.