Programme du soir | Les Clippers, les Blazers et les Mavericks veulent lancer leur saison

Début de la nuit à 00h00 (beIN Sports 1) avec Cleveland qui reçoit Atlanta. Les Pacers vont tenter d’effacer leurs deux premières défaites face au Heat (01h00) alors que Dallas espère lancer sa saison (01h30) à Toronto.

Même chose pour les Blazers et les Clippers, respectivement à 04h00 et 04h30, face aux Suns et aux Grizzlies. Cette dernière rencontre sera à suivre en direct sur beIN Sports Max 4.