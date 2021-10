Programme du soir | Ça reprend un peu partout en NBA, notamment à New York et Phoenix

Après la soirée d’ouverture, la NBA se relance à plein régime cette nuit, avec 11 rencontres au programme !

À 01h00 (beIN Max 4), les Hornets accueillent les Pacers alors que les Bulls « new look » sont à Detroit à la même heure. Evan Fournier et les Knicks reçoivent eux les Celtics à partir de 01h30.

Rudy Gobert et le Jazz ouvrent de leur côté leur saison face à Oklahoma City, à partir de 03h00, quand la NBA termine la nuit à Phoenix et Portland, à 04h00. Les Suns de Chris Paul reçoivent ainsi les Nuggets de Nikola Jokic (beIN Sports 1) tandis que, dans le même temps, les Blazers de Damian Lillard accueillent les Kings (beIN Max 4).