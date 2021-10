Draymond Green avait perdu sa motivation après les Finals 2019

Les Finals 2019 ont laissé des traces à Golden State. Pendant cette série perdue contre Toronto, les Warriors ont vu Kevin Durant et Klay Thompson se blesser gravement (rupture du tendon d’Achille dans le Game 5 pour le premier, rupture du ligament croisé du genou le match suivant pour le second) et, à l’issue de la défaite, le groupe a explosé.

Kevin Durant a quitté le navire pour rejoindre Brooklyn, Klay Thompson a rejoint l’infirmerie pour plusieurs mois (qui deviendront plus de deux ans finalement…) et les vétérans comme Shaun Livingtson ou Andre Iguodala sont eux aussi partis. Sans oublier que, quelques mois après, pour la saison 2019/2020, Stephen Curry s’est cassé la main après seulement quatre matches…

Ce fut beaucoup à encaisser, beaucoup trop même, pour Draymond Green.

« Je n’étais plus intéressé par le basket », reconnaît-il à The Ringer. « Pour la première fois de ma vie, je devais affronter une situation totalement différente et soudaine. Trois mois avant, on ne pouvait pas se dire qu’on allait passer du statut de meilleure équipe de l’histoire à la plus mauvaise de la ligue. C’était frustrant et déroutant. »

Tout ceci en seulement quelques mois en effet. Entre 2015 et 2019, les Warriors ont disputé toutes les Finals et perdu seulement 88 matches de saison régulière en cinq saisons. Puis, rien qu’en 2019/2020, ils ont lâché 50 matches sur 65 ! La chute fut aussi rapide que brutale.

« Pendant quatre ans, on arrivait dans les salles en se disant qu’on allait gagner. Et là, on arrive mais on n’a aucune chance de gagner la moindre rencontre. Non seulement on sait qu’on va se faire botter les fesses, mais l’équipe adverse le sait aussi et elle ne vous prend pas au sérieux. »

« Il n’y a pas eu de transition »

Au milieu de cette saison galère, Draymond Green était donc isolé, entre les départs des uns et les blessures des « Splash Brothers ». Il devait ainsi assumer un rôle de grand frère pour lequel il n’était pas préparé.

« Il n’y a pas eu de transition. J’avais l’impression d’être encore le petit frère qui pouvait parfois s’énerver et Shaun ou Andre venaient me mettre une gifle derrière la tête. Mais ça n’existait plus. C’est comme si les petits frères se tournaient vers vous désormais. On n’avait personne à qui parler pour partager cette expérience. »

Cette saison en enfer (écourtée en mars 2020), avec 15 petites victoires et des statistiques bien maigres pour lui (8 points à 39% de réussite au shoot et 6.2 rebonds de moyenne) a-t-elle laissé des traces sur sa carrière ?

« Je ne vais pas dire qu’elle a nécessairement tué ma fierté, parce que, au fond, je savais qu’il n’y a qu’une seule personne en NBA qui peut me dire ce qu’il veut à propos du basket. Et c’est LeBron James. C’était le seul qui pouvait vraiment me parler de réussite ou de basket dans cette ligue. »