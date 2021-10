Josh Giddey fait déjà très belle première impression

Privé de ligue d’été après s’être tordu la cheville au bout de cinq minutes de jeu à Vegas, Josh Giddey a enfin pu se montrer un peu plus aux fans du Thunder lundi soir pour le début de la présaison.

A domicile pour la réception des Hornets de LaMelo Ball, Giddey et le Thunder se sont inclinés assez largement (113-97) mais le rookie australien a montré de très belles choses à 18 points, 7 rebonds et 3 passes, le tout à 8/12 aux tirs.

« Je n’avais aucune attente particulière car on est encore très tôt dans la saison », lance Coach Daigneault. « C’est le plus jeune joueur en NBA et, comme on le sait, il y aura beaucoup de hauts et de bas. Il était déjà comme ça à l’entraînement mais on ne sait jamais comment ça va tourner en match. Il a eu l’air à l’aise. »

Et comment ! Avec des passes aveugles pour des coéquipiers tout seuls à 3-points, des attaques du cercle sans aucune appréhension face à Bridges ou Oubre, ou encore cette passe main gauche qui couvre la largeur du terrain pour le 3-points manqué de Maledon, qu’il récupère lui-même au rebond offensif avant d’obtenir le panier plus la faute, Giddey a probablement été le meilleur joueur de son équipe hier soir.

« Les stats sont sympas mais une victoire aurait été encore mieux »

« Les stats sont sympas mais une victoire aurait été encore mieux », a commenté Giddey. « Mes coéquipiers m’ont rendu la tâche facile. Shai et Lu attirent tellement l’attention de la défense, ils ont ouvert le jeu pour moi, ça m’a beaucoup facilité la tâche. Les gars sont aussi dans les bons spots et je n’ai qu’à les servir. »

La balle toujours très haut au-dessus de sa tête, Giddey a déjà fait admirer sa vista. Si ses coéquipiers n’ont pas rentré leurs tirs, l’intuition était la bonne pour le jeune Australien qui a réussi à garder son sang-froid et a joué simple, sur ses qualités premières.

« Je voulais surtout m’habituer au jeu NBA, ressentir un peu mieux l’aspect physique et le rythme du match, ce qui sont les deux grosses différences par rapport à où je jouais l’an passé. C’était mon premier match, donc je n’avais pas d’attente particulière, je voulais simplement avoir ce ressenti. (…) Je n’ai pas été surpris par quoi que ce soit car je regarde la NBA depuis tellement longtemps. Mais la grosse différence, quand tu es sur le terrain, c’est de se rendre bien compte de la taille des gars. Ils sont super costauds, athlétiques et physiques. C’est un autre palier à franchir pour moi. »

Avec ses 2m03, Giddey n’a pourtant pas paru trop se faire secouer ou balancer par ses adversaires. Au contraire, pour une première impression, Giddey a frappé fort avec du scoring, des rebonds et l’inspiration qu’on lui prêtait, avant Draft, à la passe et à la création en général. Rien que du très encourageant pour le Thunder !