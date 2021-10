Triple champion NBA et champion olympique, JaVale McGee débarque à Phoenix avec la volonté d’enrichir son superbe palmarès et de permettre aux Suns de faire mieux que la saison passée. Après une saison compliquée entre Cleveland et Denver, l’ancien pivot des Warriors et des Lakers est arrivé avec son enthousiasme et sa bonne humeur habituelle.

« Pour moi, c’est une bouffée d’air frais » estime Monty Williams à propos de sa recrue. « C’est juste un mec bien, et je le lui ai dit.

Je pense qu’il avait quelques a priori sur moi. Donc je pense que les premiers jours, il essayait de s’adapter à moi et j’ai dû lui dire : « Hey, ici, on ne fait pas ça. Sois toi-même. Il n’y a que du respect ici. »

« Il a tout vécu. Il a remporté trois titres »

C’est en observant une rencontre des Finals que McGee a proposé ses services pour être la doublure de Deandre Ayton, et Williams est impressionné par son professionnalisme. « C’est un grand professionnel, et c’est ce qui m’impressionne chez lui. Dès les premiers jours d’entraînement, c’est sa capacité à être un exemple pour tous nos gars. Physiquement, il est en grande forme. Ce n’est que le début mais je suis impressionné par sa volonté de simplement être un super exemple. »

Même son de cloche chez Chris Paul qui n’avait encore jamais joué avec l’ancien intérieur des Warriors. « Sa maturité, sa façon de parler en défense, sa communication avec les gars » énumère Paul. « Il a tout vécu. Il a remporté trois titres. Il sait ce que c’est d’être titulaire dans cette ligue. Il sait ce que c’est de sortir du banc, mais plus que tout, il sait à quoi tout ça ressemble. Il sait ce que c’est le vrai travail collectif et tout ça. »

Pour Williams, McGee « va voir un énorme impact sur l’équipe des deux côtés du terrain« , et le coach des Suns apprécie son placement, sa mobilité et son envergure. Un vrai « 7 pieds » dont les Suns auront besoin en cours de saison pour faire souffler Ayton et apporter de l’intimidation en défense.