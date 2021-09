James Posey en soutien de Kevin Love

La cote de Kevin Love est au plus bas. Entre les blessures qui s’accumulent, son gros contrat (encore près de 60 millions de dollars garantis sur les deux prochaines saisons) et une passion de moins en moins perceptible, l’intérieur a bien du mal à convaincre qu’il peut retrouver son meilleur niveau et être réellement utile.

Et comme les Cavaliers viennent de recruter Lauri Markkanen, dans un profil très similaire et le rookie Evan Mobley en complément de Jarrett Allen sous le cercle, tout porte à croire que Cleveland aimerait bien se débarrasser du champion 2016. Sauf qu’à deux jours de son 33e anniversaire, ça ne semble pas se bousculer au portillon…

Pourtant, si Kevin Love devenait à nouveau « free agent », James Posey estime que de nombreuses équipes pourraient se positionner. Ancien assistant aux Cavs de 2014 à 2019, il a rappelé les domaines dans lesquels le champion NBA 2016 pourrait apporter. À deux conditions : être en forme mentalement et physiquement.

« Pour lui, l’important est d’être prêt physiquement, d’être en mesure de revenir sur le terrain et d’être performant. S’il en est capable, je pense qu’il peut apporter et montrer son sens du leadership. Au fil des années, cet aspect a pris de plus en plus d’importance, puisqu’il doit désormais guider les plus jeunes. S’il est ouvert et motivé à l’idée de faire ça, ça devrait aller pour lui », a glissé James Posey sur SiriusXM NBA Radio. « On peut aussi parler de la partie « santé mentale », sur laquelle il s’est exprimé et avec laquelle il a dû composer. C’est un sujet important, mais sa confiance devrait être au rendez-vous. Parce qu’il connaît le haut niveau et le chemin qui mène à la victoire. Comme il est désormais le plus âgé de l’effectif, il doit montrer cette qualité de leader ».

« S’il en est capable physiquement, mentalement et qu’il est d’accord avec ça, il pourrait être un super joueur pour n’importe quelle équipe »

Certes, Kevin Love a en effet accumulé les ratés ces derniers temps. Mais il y a tout de même quelques comparaisons qui peuvent le rassurer, à commencer par un joueur qui évolue désormais à Brooklyn. À savoir un certain Blake Griffin, qui semblait totalement hors du coup à Detroit, avant de retrouver de jolies couleurs chez les Nets.

Dans un autre contexte que Cleveland, Kevin Love pourrait-il retrouver son lustre d’antan ? James Posey pense en tout cas qu’il pourrait encore rendre de fiers services à un paquet d’équipes en NBA.

« Pour ce qui concerne les équipes qui pourraient utiliser ses qualités, on peut dire que c’est un excellent shooteur, qu’il est capable d’étirer le jeu. Les équipes devraient chercher à la récupérer pour qu’il ait l’opportunité de gagner un autre titre. Il pourrait être un joueur totalement différent quand on regarde ce qu’il peut apporter à une équipe, que ce soit en ayant appris plus tôt de LeBron James sur son leadership, et aussi en terme de croissance et de maturité », a-t-il notamment ajouté. « Pour lui, je pense qu’il serait un joueur totalement différent juste en comprenant ces choses et ce qu’il apporte à l’équipe. Comme je l’ai dit, en apprenant plus tôt de LeBron James, de son leadership, et aussi en montrant son évolution et sa maturité. S’il en est capable physiquement, mentalement et qu’il est d’accord avec ça, il pourrait être un super joueur pour n’importe quelle équipe ».